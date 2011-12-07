18-летний нападающий продолжит карьеру в «Рубине»

18-летний нападающий Кирилл Косарев продолжит карьеру в «Рубине». Об этом информирует официальный сайт казанского клуба.

Нападающий подписал с «Рубином» четырехлетний контракт. Игрок является воспитанником самарского футбола. Затем в его карьере было две командировки в «Муром» и выступления за дубль «Зенита». В составе клуба из Санкт-Петербурга Косарев принял участие в Юношеской лиге УЕФА, где в 4-х матчах отличился дважды в ворота «Лиона».

За «Муром» нападающий провел 8 игр в ПФЛ и Кубке России, забив 3 гола. Также игрок внес в свой актив 9 матчей за сборную России U-19, где отличился четыре раза. В «Рубин» футболист перебрался в статусе свободного агента. Портал transfermarkt.de оценивает его стоимость в €250 тысяч.