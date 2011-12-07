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Артём Дзюба стал лидером на Евро по количеству выигранных единоборств

Форвард сборной России выиграл 25 верховых единоборств.

Нападающий сборной России Артём Дзюба по итогам группового этапа Евро-2020 стал лидером по количеству выигранных единоборств. Игрок смог склонить в свою пользу 25 верховых стыков, сообщает Opta.

Ближайшие конкуренты Дзюбы выиграли по 20 единоборств. Всего нападающий 45 раз вступал в борьбу в воздухе

Нападающий провёл на Евро-2020 три матча, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Суммарно Дзюба нанёс пять ударов по воротам соперника и сделал три ключевые передачи.

КВ
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