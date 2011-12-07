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«Ак Барс» выиграл Кубок чемпионов. СКА занял на турнире последнее место

Все встречи последнего игрового дня выдались результативными.

В воскресенье в Казани завершился Кубок чемпионов. Победителем турнира стал «Ак Барс», который в финальном матче одолел «Металлург» со счётом 4:3. В составе казанцев дублем отстрелялся Данис Зарипов и по одной шайбе в свой актив занесли Артём Галимов и Михаил Фисенко. У «Магнитки» отличились Тейлор Бек, Артём Минулин и Юхо Ламмикко.

До этой встречи состоялся матч за третье место, где сошлись СКА и «Салават Юлаев». Основное время и овертайм завершились со счётом 3:3, а в серии послематчевых буллитов уфимцы были точнее. Решающую шайбу в свой актив внёс Теэму Хартикайнен. Так «Салават» одержал единственную победу на турнире, а СКА занял последнее место.

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