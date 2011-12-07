КАМАЗ обыграл аутсайдера

В группе 4 ПФЛ состоялись матчи третьего тура. Челнинский КАМАЗ на выезде разгромил тольяттинскую «Ладу» — 4:1.

Дублем в составе КАМАЗа отстрелялся Руслан Галиакберов, один мяч забил Георгий Бугулов и один раз «Лада» поразила собственные ворота. Гол престижа хозяева смогли оформить лишь на 79-й минуте.

Отметим, что «Лада» после трёх туров идёт на последнем месте с нулём очков и разницей мячей 1-11. КАМАЗ же делит первое место с «Волгой», набрав 9 очков. Туром ранее соперником челнинцев должен был стать ижевский «Зенит», но в стане клуба из Удмуртии случилась вспышка COVID-19 — ижевчанам засчитали техническое поражение.