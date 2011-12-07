Нападающий «Рубина» стал членом молодежной сборной страны

Иван Игнатьев — форвард ФК «Рубин — примет участие в отборочных матчах чемпионата Европы в составе молодежной сборной РФ.

Первый матч российская сборная проведет 4 сентября в России, вторая — против Польши — 8 сентября в Лодзи.

Проведение сборов команды ожидается с 29 по 31 августа, отправка в Польшу запланирована на 7 сентября.

На сегодняшний день молодежная сборная России находится на первом месте пятой отборочной группы ЧЕ-2021, имея в запасе 14 очков.