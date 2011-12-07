Ильсур Метшин встретился с олимпийской чемпионкой Мартой Мартьяновой

Ильсур Метшин встретился в Ратуше с олимпийской чемпионкой Мартой Мартьяновой, сообщили в мэрии города.

«Вы заслуживаете восхищения, уважения, являетесь примером для подрастающего поколения. Чтобы стать великими спортсменами, учеными, артистами, недостаточно лишь таланта, главное — кропотливо трудиться. Наградой за ваш труд стала олимпийская медаль, завоеванная в таком юном возрасте, и пусть таких побед будет как можно больше», — заявил Метшин.

Марта Мартьянова завоевала золотую медаль в командном первенстве по фехтованию на рапире на играх в Токио, но получила травму ноги. На встречу спортсменка пришла вместе с мамой Наилей. Мэр поблагодарил Наилю Мартьянову, за то, что та воспитала такую сильную духом дочь.

Недавно Марта вышла замуж, но не планирует бросать спорт ради семьи. Теперь спортсменка нацелена взять золото в личном зачете.