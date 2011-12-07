Евгений Бушманов покинул пост главного тренера

Команда Евгения Бушманова (U21) не смогла пробиться в финальный этап чемпионата Европы-2019. Технический комитет РФС признал выступление команды под руководством Евгения Бушманова неудовлетворительным. Контракт, который Бушманов подписал в начале 2017 года, был расторгнут по обоюдному согласию сторон.