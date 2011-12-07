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«Зенит» штампует победы

Волейболисты казанского «Зенита» на выезде встречались с «Новой» из Новокуйбышевска, но встреча проходила по техническим причинам в Самаре.
В первой партии «Зенит» уверенно победил – 25:13, но вот во втором сете хозяева дали настоящий бой чемпиону, уступив лишь в упорной концовке – 31:33. А третий сет «Нова» и вовсе выиграла – 26:24. Но на большее «Новы» не хватило – «Зенит» в четвертом сете уверенно выиграл – 25:17, да и весь матч при этом – 3-1.Казанцы уверенно лидируют в чемпионате России, а в Лиге чемпионов 27 февраля сыграют с турецким «Халкбанком».
КВ
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