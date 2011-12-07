Динамовцы Казани реабилитировались в Иркутске за поражение в Хабаровске

И вот в следующем матче в Иркутске против «Байкал-Энергии» реабилитировались по полной программе, даже несмотря на бушующую метель. Казанцы начали матч резво, и уже на 2-й минуте Горячев реализовал пенальти – 0:1. На 7-й минуте Рязанов с передачи Обухова сделал счет 0:2.Хозяева ответили голом Шевцова на 17-й минуте, но затем до перерыва забивали только казанцы: Егорычев после подачи Веселовым углового – 1:3, Обухов дважды подряд с игры – 1:4 и 1:5. Такой вот веселый вышел первый тайм.Перерыв затянулся аж на 25 минут – метель свирепствовала. На 73-й минуте хоязева смогли забить с углового – 2:5. А на исходе 79-й минуте хозяева смогли отыграть еще один мяч – 3:5. В конце игры иркутяне сбились на навал, но казанцы победы не упустили – 5:3 в их пользу. После этой победы казанцы взобрались на третье место в турнирной таблице, имея, как и их московские одноклубники, 19 очков в активе.Следующий матч казанцы проведут в Красноярске против местного «Енисея» 28 ноября.