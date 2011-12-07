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Джастин Азеведо покинул «Ак Барс»

Стороны достигли договорённости о расторжении контракта.

Канадский нападающий Джастин Азеведо покинул «Ак Барс», сообщает официальный сайт казанцев. Стороны достигли договорённости о расторжении действующего контракта.

Форвард отыграл на казанском льду 6,5 сезонов, выиграл Кубок Гагарина, стал четвертым бомбардиром и третьим снайпером в новейшей истории клуба.

«Ни игрок, ни клуб не хотели такого развития событий, однако в сложившейся ситуации мы не смогли найти другого выхода. Мы расстались в хороших отношениях и благодарим Джастина за его вклад в игру команды за все эти годы, желаем преодолеть трудности и вернуться в хоккей», — прокомментировал уход хоккеиста генеральный менеджер клуба Рафик Якубов.

КВ
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