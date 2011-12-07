Александр Хованов может продолжить карьеру в «Ак Барсе»

20-летний нападающий Александр Хованов, являющийся воспитанником казанского хоккея, может продолжить карьеру в «Ак Барсе».

«Отпустили из «Миннесоты», но пока никаких комментариев», — приводит слова Хованова «Спорт-Экспресс».

Вернуться в Россию игрок может, если не прояснится ситуация с новым сезоном АХЛ 2020/21. Последние три года хоккеист выступает в составе «Монктон Уайлдкэтс» — команде Квебекской высшей юниорской хоккейной лиги. В текущем сезоне Хованов отыграл 51 матч, набрав 99 (32+67) очков, а «Уайлдкэтс» лидировали в турнирной таблице «регулярки».

В 2018 году нападающий был выбран в третьем раунде драфта под 86-м номером клубом «Миннесота Уайлд», но так и не дебютировал в НХЛ.