Тимур Билялов и Дмитрий Воронков пропустят спарринги со Швейцарией

Вратарь Тимур Билялов и нападающий Дмитрий Воронков пропустят спарринги со Швейцарией, запланированные на 30 апреля и 1 мая, сообщает официальный сайт ФХР.

Игроки продолжат подготовку по индивидуальной программе в Новогорске. Отметим, что Дмитрий Воронков доигрывал финал Восточной конференции с переломом челюсти. По оценке первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга, Воронков вернётся в общую группу к 9 мая.

Защитник Виктор Антипин, форварды Николай Коваленко, Артём Ильенко, Георгий Иванов и Владислав Ефремов покидают сбор.