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Матч «Рубин» - «Динамо» обслужит бригада Евгения Турбина

Матч «Рубин» - «Динамо» обслужит бригада Евгения Турбина
Матч 16-го тура чемпионата РПЛ (30 ноября, 19.30, «Казань-Арена») будет обслуживать судейская бригада под руководством Евгения Турбина. Его ассистентами выступят Владимир Миневич и Алексей Стипиди.
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