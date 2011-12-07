Экс-игрок «Рубина» стал главным тренером «Рединга»

43-летний серб Велько Паунович, известный в России по выступлениям за «Рубин», назначен главным тренером «Рединга». Об этом сообщает официальный сайт «ройялс». Ранее специалист работал в юношеских сборных Сербии разных возрастов и клубе МЛС «Чикаго Файр».

В минувшем сезоне «Рединг» финишировал на 14-м месте в Чемпионшипе.

Паунович перешёл в «Рубин» из «Хетафе» в марте 2007 года за 800 тысяч евро. За сезон серб принял участие в 16 матчах РПЛ и забил московскому «Спартаку», а также дважды появился на поле в Кубке России и отличился в матче против нальчикского «Спартака». В январе 2008 года Паунович покинул «Рубин» в статусе свободного агента и присоединился к «Альмерии». Завершил карьеру серб в январе 2012 года в клубе МЛС «Филадельфия Унион».