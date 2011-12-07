Казанский «Рубин» простился с сезоном в Казани ничьей

Первый тайм прошел в позиционной борьбе с оглядкой на свои ворота – никто не хотел ошибаться. И все же два верных момента у «Рубина» было – сначала Могилевец не смог переиграть Шунина, а затем Азмун, убежав от защитников, также не переиграл голкипера гостей. По угловым преимущество было также на стороне хозяев, но к перерыву на табло светилось «0:0». При этом голкипер казанцев Коновалов откровенно замерзал в воротах.После второго углового подряд, счет стал 1:0. И пусть автоголом «отметился» Евгений Луценко, это заставил его сделать прессинг казанцев.К сожалению, получил желтую карточку Азмун, и в последнем туре в Питере он команде не поможет.А на 87-й минуте Грулев счет сравнял – слишком уж спокойно оборона «Рубина» дала ему и обработать мяч, и пробить – 1:1.Опять ничья, и завершение футбола в Казани до весны.