Питерский «Зенит» обыграл в Лиге Европы «Копенгаген»

Но на 59-й минуте «Зениту» удалась разящая многоходовая атака, которую четким ударом в противоход вратарю завершил Роберт Мак – 1:0. Гол этот остался единственным в матче, но победным для «Зенита». Эта победа досрочно вывела «Зенит» в плей-офф Лиги Европы.