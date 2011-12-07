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Питерский «Зенит» обыграл в Лиге Европы «Копенгаген»

В Санкт-Петербурге «Зенит» в ранге лидера группы с ходу принялся атаковать большими силами, но раз за разом упирался в четко выстроенные оборонительные редуты датчан.
Но на 59-й минуте «Зениту» удалась разящая многоходовая атака, которую четким ударом в противоход вратарю завершил Роберт Мак – 1:0. Гол этот остался единственным в матче, но победным для «Зенита». Эта победа досрочно вывела «Зенит» в плей-офф Лиги Европы.
КВ
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