Эрнест Максумов выиграл две медали на международном турнире

Татарстанский пловец Эрнест Максумов, выступая на международном турнире в Люксембурге, завевал две медали. На дистанции 400 м вольным стилем он завоевал бронзовую медаль, а на дистанции вольным стилем в 800 ему досталась серебряная медаль.