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Эрнест Максумов выиграл две медали на международном турнире

Эрнест Максумов выиграл две медали на международном турнире
Татарстанский пловец Эрнест Максумов, выступая на международном турнире в Люксембурге, завевал две медали. На дистанции 400 м вольным стилем он завоевал бронзовую медаль, а на дистанции вольным стилем в 800 ему досталась серебряная медаль.
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