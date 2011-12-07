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«Ак Барс» переиграл «Нефтехимик» в последнем матче года

«Ак Барс» переиграл «Нефтехимик» в последнем матче года
Хоккеисты казанского «Ак Барса» в последнем матче уходящего года переиграли нижнекамский «Нефтехимик». Встреча прошла в напряженной борьбе на льду «Татнефть-Арены» и закончилась с минимальным перевесом хозяев – 1:0.Единственный гол на счету Потапова.
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