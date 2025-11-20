Стали известны судьи на матч «Рубин» – «Ахмат» в Казани

Российский футбольный союз назначил судейскую бригаду на матч 16-го тура РПЛ между казанским «Рубином» и грозненским «Ахматом». Игра состоится 22 ноября на стадионе «Ак Барс Банк» в 19:30 по московскому времени.

Главным арбитром поединка назначен Павел Кукуян. Его помощниками будут Дмитрий Мосякин и Дмитрий Маликов. Резервным судьёй выступит Максим Перезва. Работу видеопомощников арбитра (VAR) обеспечат Алексей Сухов и Антон Фролов.

На текущий момент «Рубин» занимает 7-е место в таблице Российской премьер-лиги, набрав 20 очков после 15 матчей. «Ахмат» располагается на 11-й позиции с 16 очками. Предстоящая встреча обещает быть напряженной, поскольку обе команды борются за улучшение своей позиции в турнирной таблице.