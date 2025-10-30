Станция метро «Дубравная» закроется на три недели

news_top_970_100
Город
30 октября 2025  12:29
Автор:
Владислав Косолапкин

В Казани с 3 по 25 ноября 2024 года будет полностью закрыто движение поездов на участке метро от «Проспекта Победы» до станции «Дубравная». Это вынужденная мера, связанная со строительством первого участка второй линии метрополитена. Конечной станцией на это время станет «Проспект Победы». Интервал движения поездов сохранится — 5 минут.
Почему это происходит?
Строителям осталось пройти последние 40 метров тоннеля для будущей второй линии. Этот участок является самым сложным, так как требует прокладки под действующей первой линией метро. Как пояснил гендиректор «Казметростроя» Марат Рахимов, такая технология в казанском метро применяется впервые, и работы требуют максимальной безопасности.
Чем заменить метро?
Горожанам предлагается использовать альтернативные маршруты. Председатель Комитета по транспорту города Казани Алейсей Сидоров рассказал, что по улице Рихарда Зорге между закрытыми станциями курсируют 8 автобусных, 3 троллейбусных и 1 трамвайный маршрут. Всего будет задействовано 181 транспортное средство, чтобы минимизировать неудобства.
Для жителей поселков Привольный и Вишневка продлят автобусный маршрут №94. Вместо станции «Дубравная» он будет следовать до «Проспекта Победы», что позволит пассажирам без проблем добраться до работающей станции метро.
Что ждет казанское метро в будущем?
После завершения проходки этого участка строители будут готовы к продолжению работ по продлению второй линии в сторону РКБ. Уже ведутся предпроектные работы по строительству трех новых станций, что обеспечит развитие метрополитена на долгие годы вперед.
 

news_right_column_240_400
Новости
Встречаем День народного единства в Казани
Встречаем День народного единства в Казани
Рецепт мужества от повара-фронтовика Эльвира Садыкова
Татарстанская таможня пресекла масштабную схему незаконного вывода средств за рубеж
Станция метро «Дубравная» закроется на три недели
Горячая вода стала дефицитом?
«В Казани должен быть детский аэрокосмический центр!»
«В Казани должен быть детский аэрокосмический центр!»
В Казанском Кремле открылась фотовыставка об иранском Ширазе
Казань примет рыцарский турнир