Станция метро «Дубравная» закроется на три недели

В Казани с 3 по 25 ноября 2024 года будет полностью закрыто движение поездов на участке метро от «Проспекта Победы» до станции «Дубравная». Это вынужденная мера, связанная со строительством первого участка второй линии метрополитена. Конечной станцией на это время станет «Проспект Победы». Интервал движения поездов сохранится — 5 минут.

Почему это происходит?

Строителям осталось пройти последние 40 метров тоннеля для будущей второй линии. Этот участок является самым сложным, так как требует прокладки под действующей первой линией метро. Как пояснил гендиректор «Казметростроя» Марат Рахимов, такая технология в казанском метро применяется впервые, и работы требуют максимальной безопасности.

Чем заменить метро?

Горожанам предлагается использовать альтернативные маршруты. Председатель Комитета по транспорту города Казани Алейсей Сидоров рассказал, что по улице Рихарда Зорге между закрытыми станциями курсируют 8 автобусных, 3 троллейбусных и 1 трамвайный маршрут. Всего будет задействовано 181 транспортное средство, чтобы минимизировать неудобства.

Для жителей поселков Привольный и Вишневка продлят автобусный маршрут №94. Вместо станции «Дубравная» он будет следовать до «Проспекта Победы», что позволит пассажирам без проблем добраться до работающей станции метро.

Что ждет казанское метро в будущем?

После завершения проходки этого участка строители будут готовы к продолжению работ по продлению второй линии в сторону РКБ. Уже ведутся предпроектные работы по строительству трех новых станций, что обеспечит развитие метрополитена на долгие годы вперед.

