Станислав ЕРЕМИН: Сама судьба вела меня в баскетбол

УНИКС побеждал в чемпионате Североевропейской лиги, первым из российских команд стал обладателем возрожденного Кубка России, также первым из российских баскетбольных клубов завоевал еврокубок - Кубок ФИБА-Европа (прежнее название - Кубок европейских чемпионов). «Серебряная корзина» (так неофициально именуется этот кубок) вернулась в нашу страну после 33-летнего перерыва.

Сегодня Станислав Георгиевич вновь трудится в УНИКСе. Он советник президента клуба, возглавляет молодежный проект и одновременно работает с 14 - 15-летними юношами. О том, как добиться успеха в спорте, о сегодняшнем состоянии дел в отечественном баскетболе, состоялся наш разговор.

- Многие из начинающих заниматься баскетболом изначально не верят в возможность добиться больших достижений в спорте. Вы живой пример обратного. Парень из небольшого уральского города, при росте 180 сантиметров стал чемпионом мира, Европы, призером Олимпийских игр, капитаном сборной СССР. Расскажите о своем пути в большой баскетбол.

- Начну с того, что я всегда на 100 процентов, даже больше, честно и добросовестно отрабатывал на площадке, когда мне доверяли. И на 150 процентов использовал предоставленный мне шанс в игре и жизни. Составляющих успеха много. Я был хорошо обучаемым, что очень важно. Вот сейчас работаю с молодыми ребятами. Есть такие, что схватывают все на лету, а другим это дается не сразу. Во-вторых, я всегда старался анализировать то задание, которое мне давали. Приведу пример. В пору моего детства был очень популярен настольный теннис. Но, прежде чем встать к столу, я внимательно следил за тем, кто как играет. Нашел какие-то статьи по обучению игре. Зато, когда начал играть, среди сверстников не затерялся. Были хорошие уроки физкультуры, хорошие учителя, они заложили во мне базу спортивного развития до того, как я пришел в баскетбол. Считаю, прежде чем начать заниматься баскетболом, нужно за основу взять несколько других видов спорта: гимнастику и акробатику, легкую атлетику. Освоив их, пусть на любительском уровне, можно переходить к любому виду спорта.

Казалось, сама судьба вела меня в баскетбол, а я ведь многими видами спорта в детстве занимался, от футбола до шахмат, и везде добивался успеха. Муж моей старшей сестры вдруг подарил мне баскетбольный мяч. Преподаватели физкультуры тоже подарили мяч со словами: «Стасик, ты станешь знаменитым баскетболистом, вот тебе мяч, занимайся». Нашел недавно поздравительную открытку от девочек, тогда я учился в шестом классе: «Стасик, мы верим, ты станешь великим баскетболистом». Какая-то ни с чем не связанная мистика. Пошел записываться в баскетбольную секцию, оказалось, набор закончен. Но кто-то про меня рассказал, что играю неплохо, и меня взяли. Сколько в жизни зависит от мелочей и людей, которые с тобой рядом! До 18 лет не видел живого мастера спорта по баскетболу. О профессиональном баскетболе не думал, пока мой тренер Майя Георгиевна Гусева не предложила показаться тренеру «Уралмаша», который только что вышел в Высшую лигу. Тренер Юрий Григорьевич Густылев посмотрел на меня разочарованно - кого привели... У меня вес - 71 килограмм, рост - 180 сантиметров. Маленький, щупленький, выглядел лет на 15, хотя мне уже шел 19-й год. Но в просмотре Густылев не отказал. Приняли в «Уралмаш», так началась моя карьера в большом баскетболе. За «Уралмашем» - ЦСКА, сборная СССР, победы на чемпионатах Европы и мира.

- Главным для советских спортсменов было чувство патриотизма, преданности клубу, сборной, стране. Сейчас же все больше преобладают меркантильные интересы.

- Полностью согласен. Я человек другой формации, нас не надо было уговаривать, мотивировать. Сказали «надо», мы делали. Александра Белова приглашали в НБА, предлагали миллион долларов, он отказался покидать страну. Мы не задумывались о будущем, оно было ясным. Обеспеченность жильем, работой, в старости - пенсией. Сейчас же спортсмен думает, как заработать денег, прокормить семью, сделать финансовый задел на будущее.

- Не связано ли со сказанным вами то, что с каждым годом все меньше появляется ярких российских баскетболистов и в ведущих клубах страны, и в сборной?

- Мы потеряли массовость, популярность спорта и физической культуры в той мере, в какой она была в советский период. Из большой массы занимающихся и вырастали те звезды, которые прославили отечественный спорт. Была жесточайшая система отбора. На спортивную вершину пробивались лучшие из лучших. Сейчас же вдобавок ухудшилось качество преподавания, много соревнований проводятся для галочки.

- А с какими проблемами вы сталкиваетесь сейчас, работая с юными баскетболистами?

- Расчетливость. «Сытость». Спортсмен должен быть подобен голодной дворовой собаке. У теперешних ребят, особенно из обеспеченных семей, этого чувства «голода» нет. И плюс большая загруженность в школе, многочисленных секциях из-за попыток объять необъятное. Отсюда - неуправляемость, отсутствие концентрации. Но нет правил без исключений, есть парни - фанаты игры. Считаю, у таких больше шансов добиться успеха в баскетболе.

- Вы третий раз приезжаете на работу в Казань. Наверное, это не случайно. Чем стала для вас Казань и планируете ли вы жить здесь постоянно?

- Сегодняшнюю Казань нельзя сравнить с той, которую я увидел в 2000 году. Сейчас это один из лучших, красивейших городов в стране. Это не только мое мнение, но и тех игроков, с которыми я начинал здесь в начале 2000-х. Сегодня жить в Казани не считается зазорным, это престижно. Из многих городов России стремятся переехать сюда на постоянное место жительства. Мой средний сын живет в Москве, как-то я его спросил, не рассматривает ли он Казань как место постоянного жительства, поскольку может так случиться, что я останусь здесь жить. Думал, что получу отрицательный ответ, ведь российская молодежь рвется в Москву. Он мне ответил, что взвесив все за и против, ознакомившись с условиями работы и проживания, он такого варианта не исключает. Нисколько не льщу, считаю, это лучшая оценка мудрому руководству Татарстана и его жителям. Жена у меня - татарка, есть в Казани квартира. Посмотрим, время покажет, останусь ли здесь жить.

- В ноябре исполняется 25 лет с того времени, как президентом УНИКСа стал Евгений Богачев. Вы бок о бок проработали с ним более 10 лет. Расскажите о ваших взаимоотношениях.

- Евгений Борисович - человек-глыба. Величие Богачева - в его мудрости. Казалось бы, простой вопрос, ты торопишься его решить, обращаешься к президенту. Евгений Борисович принимает решение, мудрость которого ты понимаешь только через некоторое время. Он видит намного дальше. Люди, которые видят далеко вперед, - гениальны. А те, кто видит то, чего другие не видят, - сверхгениальны. Я его не подводил никогда - ни будучи тренером, ни будучи менеджером. Многому научился у Богачева, считаю его своим учителем. Желаю Евгению Борисовичу новых больших успехов в руководстве клубом.