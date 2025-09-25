Стоимость патента для иностранных работников в РТ вырастет до 7,9 тыс. рублей

Депутаты Государственного Совета Татарстана утвердили увеличение стоимости трудового патента для иностранных граждан на 2026 год. С 1 января патент подорожает на 8%, достигнув 7 937 рублей.

Как пояснила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, рост стоимости обусловлен установлением регионального коэффициента в размере 2,55% к фиксированному авансовому платежу по НДФЛ. Расчет основан на прогнозе среднемесячной заработной платы иностранных работников, которая в 2026 году составит 61 тысячу рублей.

Новая мера направлена на увеличение налоговых поступлений в бюджет и легализацию трудовых отношений с мигрантами. По данным на 1 июня 2025 года, в республике насчитывается 38 тысяч иностранных граждан, работающих по патентам. В 2023 году в бюджет Татарстана от мигрантов поступило более 2 миллиардов рублей налоговых платежей.