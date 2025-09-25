Стоимость патента для иностранных работников в РТ вырастет до 7,9 тыс. рублей

news_top_970_100
Республика
25 сентября 2025  16:33

Депутаты Государственного Совета Татарстана утвердили увеличение стоимости трудового патента для иностранных граждан на 2026 год. С 1 января патент подорожает на 8%, достигнув 7 937 рублей.

Как пояснила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, рост стоимости обусловлен установлением регионального коэффициента в размере 2,55% к фиксированному авансовому платежу по НДФЛ. Расчет основан на прогнозе среднемесячной заработной платы иностранных работников, которая в 2026 году составит 61 тысячу рублей.

Новая мера направлена на увеличение налоговых поступлений в бюджет и легализацию трудовых отношений с мигрантами. По данным на 1 июня 2025 года, в республике насчитывается 38 тысяч иностранных граждан, работающих по патентам. В 2023 году в бюджет Татарстана от мигрантов поступило более 2 миллиардов рублей налоговых платежей.

news_right_column_240_400
Новости
Отопительный сезон в Казани в 2025 году начнется 29 сентября
Отопительный сезон в Казани в 2025 году начнется 29 сентября
В Казани прошли традиционные Якуповские чтения
Госсовет РТ принял законы по налогам, семьям и связи
Турфирмы Татарстана и Таджикистана подписали соглашение о сотрудничестве
Александр Хмелевский заключил контракт с «Ак Барсом» на два года
Хирурги РКБ спасли пациента с одновременной патологией аорты и легкого
Стоимость патента для иностранных работников в РТ вырастет до 7,9 тыс. рублей
Что мы сделали с радиоточкой