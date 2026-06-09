Студенческий форум «Лига форум» пройдёт в Набережных Челнах и соберёт более 1300 участников

С 6 по 22 августа в Набережных Челнах состоится образовательный форум для студентов «Лига форум». Мероприятие проводится с 2014 года при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Организатор — Лига студентов РТ при содействии Правительства республики.

Участвовать могут молодые люди от 16 до 35 лет (россияне) и иностранцы от 18 до 30 лет, успешно прошедшие конкурсный отбор. В первую очередь форум рассчитан на студентов колледжей и вузов из разных регионов России — лидеров, активистов и управленцев в сфере студенческого самоуправления.

Три смены на выбор

Программа разделена на три тематические смены. Участник может выбрать направление в зависимости от своих целей.

Первая смена — «Лига развития» (6–10 августа) — предназначена для студентов высших и средних профессиональных учебных заведений Татарстана. Упор сделан на формирование личностной экосистемы, развитие сообществ и построение карьерной траектории.

Вторая смена — «Лига усиления» (12–16 августа) — ориентирована на студентов из любых регионов России. Главные темы: развитие студенческого самоуправления и федеральный обмен опытом между активистами.

Третья смена — «Лига интеграции» (18–22 августа) — для иностранных студентов и россиян, активно взаимодействующих с иностранными учащимися. Направление — межкультурная коммуникация и международное сотрудничество.

Как подать заявку

Регистрация открыта до 18 июня. Студенты российских вузов могут заполнить электронную заявку на сайте ligastudentov.com, иностранные студенты — на ligaforum.tilda.ws. Списки прошедших отбор опубликуют с 15 по 25 июля.