Студент КФУ создал 3D-модели опухолей для подбора терапии

Магистрант Казанского федерального университета Юрий Маясин занял третье место на XV Всероссийской молодёжной премии в области науки и инноваций. Его проект по созданию 3D-моделей опухолей из биоматериала пациентов для подбора химиотерапии получил денежный приз в размере 50 тысяч рублей.

Разработка молодого учёного позволяет тестировать различные препараты на искусственно созданных объёмных моделях опухолей конкретного пациента. Такой подход даёт возможность заранее определить наиболее эффективную комбинацию лекарств, что значительно повышает шансы на успешное лечение.

Ранее проект Маясина уже получал признание научного сообщества — молодой исследователь был удостоен медали Российской академии наук и гранта в 1 миллион рублей от Фонда содействия инновациям по программе «Студенческий стартап».

В этом году на конкурс поступило 310 заявок от учащихся 95 вузов и 65 школ страны. Наибольший интерес участники проявили к исследованиям в области химии, биологии и инженерных наук. Особого внимания заслуживает самый юный участник — семилетний школьник из Майкопа. Общий призовой фонд мероприятия составил 1,7 миллиона рублей.

Как отмечают организаторы, работы победителей демонстрируют высокий уровень российской молодёжной науки и её практическую ориентированность на решение актуальных медицинских задач. Проект казанского учёного открывает новые перспективы в персонализированном подходе к лечению онкологических заболеваний.