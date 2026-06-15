Студенты КФУ поборются за победу в суперфинале ПФО по баскетболу 3х3

Команда Казанского федерального университета (4 девушки, 4 юноши и 2 представителя) выступит в суперфинале окружного турнира по баскетболу 3х3 среди студентов вузов. Соревнования пройдут в Перми с 25 по 28 июня на площадке спорткомплекса «Юность». Решающие матчи запланированы на 26 и 27 июня.

Турнир проводился в три этапа: сначала отбор внутри вузов, затем состязания уже на региональном уровне. Сильнейшие команды регионов ПФО теперь встретятся в финале.

Проект призван развивать студенческий спортивный досуг и популяризировать уличный баскетбол как массовый и доступный вид спорта. Автор инициативы — полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.