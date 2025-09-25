Суд приостановил работу кафе в Казани после отравления посетителей

25 сентября 2025  15:18

По решению суда приостановлена деятельность одного из кафе в центре Казани после случаев массового отравления посетителей. Основанием для принятия мер стало обращение Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

В ходе внеплановой проверки установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Специалисты выявили отсутствие необходимых условий для приготовления пищи, недостаточное оснащение технологическим оборудованием и нарушения в организации производственных процессов.

Лабораторные исследования подтвердили наличие бактерий группы кишечных палочек в пробах готовой продукции и смывах с рук сотрудников пищеблока. У пострадавших посетителей зафиксированы симптомы острой кишечной инфекции.

Суд принял решение о временном запрете деятельности заведения сроком на 14 суток. В отношении собственника предприятия составлены административные протоколы. Помещения кафе опечатаны до устранения всех выявленных нарушений.

