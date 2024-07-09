Суд присяжных: насколько он нужен?

Кто-то считает суд присяжных самой справедливой формой судопроизводства. Другие уверены в его неэффективности, ведь судьбы людей вершат в этом случае граждане, не обладающие юридическими знаниями.

Насколько в Татарстане популярен суд с участием так называемых представителей народа? Почему присяжные гораздо чаще выносят оправдательный приговор?

Об этом «КВ» беседуют с судьей Верховного суда РТ Ильфиром Салиховым.

Фото предоставлено пресс-службой Верховного суда РТ

Всего в Татарстане с 2020 года по настоящее время рассмотрено 36 дел с участием присяжных заседателей: 17 из них - в Верховном суде республики, 19 дел - в районных (городских) судах.

- Ильфир Зилбирович, почему, на ваш взгляд, обвиняемые так редко выбирают суд присяжных? Или мало составов преступлений, которые могут быть рассмотрены представителями народа?

- Нет, достаточно много составов преступлений, которые могут быть рассмотрены присяжными заседателями. Это, например, убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, бандитизм, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и т. п. В Верховном суде Татарстана практически каждое дело может быть проведено с участием присяжных. А вот почему обвиняемые не выбирают такой вариант рассмотрения дела, тяжело ответить. Это их право, которое им разъясняется при окончании предварительного расследования. Выбрать присяжных или нет - инициатива самого обвиняемого.

- Из рассмотренных присяжными 36 дел в Татарстане сколько закончилось оправданием?

- Из 36 дел, рассмотренных присяжными, большая часть были убийства. В Верховном суде лишь по одному из уголовных дел, связанных в том числе с посягательством на жизнь сотрудников правоохранительных органов, обвиняемый был оправдан в этой части, но признан виновным в части уничтожения имущества. То есть полного оправдания нет. А в районных (городских) судах было вынесено три оправдательных вердикта.

Татарстанцы не хотят становиться присяжными

- Кто такие присяжные заседатели? Все ли могут ими стать и как их выбирают?

- Присяжными заседателями могут стать любые дееспособные граждане страны не моложе 25 лет. Они не должны быть профессиональными судьями, не должны иметь на момент формирования коллегии непогашенных судимостей, числиться на учете у психиатров и наркологов. Многие ошибочно полагают, что суд выбирает присяжных заседателей. Это не так. Там достаточно сложная система отбора, и она носит случайный характер. Из общего списка избирателей, который существует в России, компьютерной программой путем случайной выборки формируется список кандидатов в присяжные заседатели. Далее из списка кандидатов путем случайной выборки отбирается определенное число человек. Каждые четыре года список кандидатов в присяжные заседатели обновляется исполкомами муниципальных образований. Затем он утверждается Раисом Татарстана и рассылается в суды. На процесс для суда компьютер в случайном порядке отбирает необходимое количество кандидатов. В Верховном суде, например, на процесс требуются восемь основных присяжных и двое запасных.

- В Татарстане кандидаты в присяжные часто отказываются от участия в суде?

- Очень часто. Из общего количества вызываемых кандидатов приходят примерно 10 процентов. Одни боятся взять на себя ответственность, у других нет времени, третьи вообще не хотят этим заниматься. Кто-то в силу религиозных убеждений или морально-деловых качеств отказывается.

- Присяжные заседатели получают какую-то зарплату?

- Каждый день работы в суде в качестве присяжного заседателя оплачивается. Эта сумма ежедневно составляет не менее половины оклада судьи. К примеру, в Верховном суде - это около 700 рублей за день участия в процессе. Однако если у присяжного по месту работы оклад выше, то его вознаграждение дотягивается до уровня его ежедневного заработка. У нас бывали присяжные, у которых сумма заработка составляла от 10 тысяч рублей в день.

Почему суды редко оправдывают

- В США, например, судом присяжных рассматриваются даже гражданские дела. Почему в России не распространена такая форма судопроизводства?

- В США работают по другой системе права, и там достаточно своих проблем. Экономически суд присяжных очень затратный. Траты на один день суда с участием присяжных составляют от 20 - 30 тысяч рублей. Другой момент: при том объеме рассматриваемых уголовных и гражданских дел повсеместное введение процессов с участием присяжных заседателей приведет к судебному коллапсу. Если количество дел с участием присяжных увеличить в два-три раза, мы попросту не наберем нужное число кандидатов. Да и нет необходимости в этом. У нас достаточно профессиональный судебный корпус, который справляется с задачами.

- Но ведь шанс оправдания в суде присяжных гораздо выше. По разным данным, в целом по стране присяжные оправдывают практически треть обвиняемых, в то время как суды - меньше одного процента. Почему такая разница?

- Большинство оправдательных приговоров, вынесенных присяжными заседателями, отменяется вышестоящими инстанциями в связи с нарушениями процессуального закона или нарушениями, которые допускались участниками судопроизводства. Ведь оправдательный приговор присяжных заседателей - не свидетельство того, что привлекаемое к уголовной ответственности лицо не совершало этого преступления. Присяжные - это люди непрофессиональные, подверженные эмоциям. Решения они принимают, исходя из нравственных критериев, жизненного опыта, симпатии, антипатии. К сожалению, нельзя исключать фактов заинтересованности в исходе дела в пользу привлекаемых к уголовной ответственности, особенно в небольших городах и районах. Наверное, по этим причинам такая разница в числе оправдательных приговоров.

- Такой малый процент оправдательных приговоров в суде - это свидетельство того, что судьба обвиняемого решается еще на этапе следствия? Насколько это правильно?

- У нас процедура предварительного расследования, на мой взгляд, одна из самых совершенных в мире. Поскольку отрабатываются практически все версии, алиби. Предварительное расследование действительно позволяет суду разобраться досконально и сделать свои выводы. Тем не менее оправдательные приговоры все равно существуют. Их мало, потому что у нас предварительное следствие проводит многоэтапную проверку причастности или непричастности лица. И этот первичный фильтр настолько слаженно работает.

Кстати, во многих странах правосудие осуществляет не только судья, но и представители народа без юридического образования. Такой суд сегодня применяется во Франции, Италии, Австрии, Германии. Мы в свое время, когда разрабатывался закон о суде присяжных, поддерживали именно такую систему. И тогда, и сейчас я считаю, что тандем присяжных и профессионального судьи был бы оптимальным вариантом.

Нужна ли смертная казнь?

- Колонии, тюрьмы, на ваш взгляд, должны быть местом наказания или исправления, перевоспитания?

- Сложный вопрос. Могу сказать, что у нас есть подвижки в сторону гуманизации в этом вопросе, законом предусмотрено назначение наказания в виде принудительных работ вместо лишения свободы. Увеличивается число колоний-поселений. Насчет перевоспитания... Немного неправильный термин. Это ведь не детский сад или школа. Гуманизация должна быть, но если речь не идет о рецидивистах или людях, совершивших особо тяжкие преступления. В любом случае шанс людям нужно давать.

- Периодически всплывают разговоры о необходимости возврата смертной казни. Как вы к этому относитесь?

- Об этом ведут речь люди, которые не будут принимать таких решений. Как гражданин я полагаю, наверное, есть ряд преступлений, где возможно применение такой меры наказания. Наличие санкции в виде смертной казни должно удерживать людей от совершения преступлений. Но опыт разных стран показывает, что это не всегда эффективно.

- Вам удается, уходя с работы, забывать о грузе ответственности за судьбы людей, который лежит на вас?

- Это невозможно. Нельзя сказать, я ушел с работы и забыл глаза и слезы потерпевших. Или не думаю, что мне нужно вынести законный, обоснованный и справедливый приговор подсудимому. А судье, которому это удается, следует поменять работу. Нельзя переставать быть участником этого процесса, сопереживателем того, что происходит. Груз ответственности всегда есть. Хотел бы отметить один момент. У нас на первом месте стоит соблюдение прав обвиняемых. Первично - лицо, совершившее преступление. А вот вторично - те, против кого совершено. Полагаю, к соблюдению прав как обвиняемых, так и потерпевших должно быть равное отношение. Защита потерпевшего - это защита слабого, который нуждается в ней и со стороны государства.