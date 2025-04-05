Суета день за днем

- Мам, Димка опять козявками кидается! - возмущалась из ванной Мила.

Таня вздохнула и в очередной раз потерла глаза. Спать хотелось неимоверно. Угомонив умывающихся детей, она вернулась к плите и чертыхнулась - каша подгорела, а кофе убежал из турки.

Когда порядок на кухне был восстановлен, Таня глянула на экран смартфона - часы показывали уже половину восьмого. А Милка с Димкой устроили очередную потасовку, пока одевались. Пробегая мимо зеркала, девушка вспомнила, что вечером она уснула, так и не помыв голову… Теперь волосы выглядели будто после шторма. Таня быстро собрала их в небрежный пучок, стараясь не думать о том, как она будет выглядеть на работе. Главное - пережить этот утренний хаос и добраться до офиса.

Как назло, старенькая машина сегодня тоже решила показать характер. Таня села за руль, стараясь не обращать внимания на стук и скрипы, которые издавала ее верная, но капризная «ласточка».

На работу она опоздала, причем уже в третий раз за месяц. И именно в это утро начальство решило провести планерку в их отделе.

- Тебе как опоздавшей дополнительное задание, вечером задержишься, - порадовали Таню коллеги.

Девушка с ужасом подумала о том, как будет реветь Димка, которого опять заберут из сада последним. Да и Миле придется задержаться допоздна на продленке, за которую, кстати, приходилось прилично приплачивать.

- Мам, поможешь с домашкой? - спросила дочь вечером, устраиваясь рядом с братом на заднем сиденье.

- Ты же в продленке должна была сделать? - неприятно удивилась Таня.

- Ну, я делала, но у меня не получилось, - виновато протянула Мила.

Таня вздохнула, чувствуя, как усталость накрывает ее с головой. Она посмотрела в дочкины глаза и поняла, что вечер пройдет за тетрадками. Девочка всегда старалась, но иногда ей просто не хватало терпения.

- Ладно, давай посмотрим, что у тебя там, - сказала Татьяна дома после ужина, стараясь сдержать раздражение.

У дочки были вопросы по математике, которая всегда была слабым местом Тани. Учительница Милы преподавала по какой-то продвинутой системе, так что некоторые задания ставили в тупик даже родителей. К счастью, скоро стало понятно, что на самом деле дочка знает больше, чем она думала.

На кухне Таню ждала грязная посуда. Когда дети спали, их мама готовила еду на завтра. Подумав, она сварила кашу.

Часы показывали полночь, когда девушка вспомнила, что ей нужно помыть голову…

Стоя в ванной, она включила воду и, глядя на свое отражение в зеркале, тихо вздохнула.

- Паршиво выглядишь, дорогая, - сказала Таня своему отражению.

Стоя под тугими струями воды, она стала продумывать завтрашний рабочий день, когда вдруг почувствовала, как из глаз побежали слезы… И будто ослабла какая-то пружина - исчезли усталость, напряжение. Таня закрыла глаза и позволила себе немного расслабиться, надеясь, что вода смоет не только грязь, но и ее тревоги.

- Почему все так сложно? - прошептала она в пустоту ванной, словно кто-то мог ответить.

Следующий день был похож на прошедший как брат-близнец. Но Тане повезло избежать пробок, потому в офисе она была вовремя.

Слушая разговоры коллег за послеобеденным чаем, она испытала приступ черной зависти. Подруги рассказывали, куда ходили в выходные, обсуждали модные обновки или интересный сериал. Таня по телевизору смотрела только детские мультики. А на выходные приходилось брать подработку и сидеть за компьютером уже дома.

В тот момент она не знала, что спустя всего полчаса коллеги будут завидовать ей. Когда курьер принес к ним в офис огромный букет цветов, Таня даже не сразу поняла, что это для нее.

- Тысяч десять такой стоит, - заметил кто-то.

А Татьяна вдруг разозлилась, понимая, от кого цветы. Она перевела взгляд на своего начальника, который с улыбкой наблюдал за ее реакцией. Внутри у нее все закипело.

- По-моему, мы уже все обсудили, - заметила Татьяна, когда столкнулась с мужчиной, выходя из офиса.

- Тань, ну одно свидание, это никак не отразится на наших рабочих отношениях, - протянул Марат.

- Ага, а дети пока в садике и школе подождут, - с деланным весельем отозвалась Таня, направляясь к машине.

Сев за руль, она попыталась завести двигатель, но «ласточка» снова капризничала - эффектно уйти от разговора не получилось.

- Тань, ну я же к тебе с серьезными намерениями, - не отставал Марат.

- Все вы сначала с серьезными намерениями. Только почему-то у нас что ни семья, то мать-одиночка. А папаши в лучшем случае алименты платят и приезжают по выходным.

- Я не такой, - заявил Марат. - Меня иначе воспитали.

- Может быть, - не стала спорить Таня. - Мой бывший тоже нормальным казался. А теперь сбежал от собственных детей в другой город, чтобы они новой жене глаза не мозолили. Так что спасибо, но проверять не хочется.

Марат вздохнул, явно не ожидая такого поворота. Таня чувствовала, как ее снова накрывает волна усталости. Продолжать этот разговор не хотелось.

- Ты не понимаешь, - начал Марат, но Таня перебила его.

- Нет, Марат, это ты не понимаешь. Я не могу позволить себе рисковать снова.

- Но я тебя люблю!

Таня устало вздохнула.

- Может, и любишь, - заметила она. - Только что это меняет? Ну, допустим, мы поженимся. Ты ребеночка захочешь. А потом разведемся, и я уже с тремя на шее. Нет уж, спасибо. Мне сейчас, конечно, трудно. Но дети подрастают, у меня карьера потихоньку складывается. Не хочу это менять на туманные перспективы. Я вот сейчас с тобой болтаю, а сама думаю, что у меня сын в садике ревет. Какие мне свидания?

С этими словами она снова повернула ключ зажигания. На этот раз машина сразу завелась. Таня ехала с тяжелыми мыслями. Впрочем, дома за вечерней суетой разговор быстро забылся.

Спустя неделю она снова помогала дочери с домашкой, когда в дверь позвонили. На пороге стоял курьер.

- Я ничего не заказывала, - заметила Таня растерянно. Но скоро стало понятно, что заказ оплачен Маратом.

Курьер вручил ей коробку и конверт. Внутри коробки оказался робот-пылесос, а в конверте - сертификат на профессиональный клининг и записка.

«Вдруг ты сможешь освободить для меня вечер?» - написано было только это.

- Мам, какой-то дядя хочет с тобой дружить? - проявил смекалку Дима.

- Очень хочет, - вдруг улыбнулась Таня.

- А ты с ним? - серьезно спросила Мила.

- Наверное, можно дать ему шанс.

Валерия ГУСЕВА