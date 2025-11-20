Свияжск возглавил рейтинг самых популярных железнодорожных туров Татарстана в 2025 году

Остров-град Свияжск стал лидером среди туристических маршрутов Татарстана, доступных на пригородных поездах. С января по октябрь 2025 года до музея-заповедника было выполнено 135 рейсов, которые перевезли 4,5 тысячи пассажиров.

Поездка в Свияжск организована в мультимодальном формате: туристы отправляются из Казани на электричке до станции Свияжск, а затем пересаживаются на автобус, который доставляет их непосредственно на остров. Для гостей подготовлены разнообразные экскурсионные программы и тематические мероприятия.

Среди других популярных направлений — тур в Кукмор, включающий обзорную экскурсию по городу и посещение местных производств: фабрики посуды и предприятия по изготовлению валяной продукции. Также востребован маршрут Казань – Камаево – «Иске Казан», позволяющий познакомиться с древней крепостью и традициями татарского народа.

Всего за десять месяцев 2025 года туристическими пригородными поездами компании «Содружество» в Татарстане и Удмуртии воспользовались 22,8 тысячи человек. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о растущем интересе к железнодорожным путешествиям по региону.