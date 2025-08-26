Свыше 7,5 тысячи татарстанцев выбрали место голосования через сервис «Мобильный избиратель»

Более 7,5 тысяч жителей Татарстана уже воспользовались сервисом «Мобильный избиратель», позволяющим проголосовать не по месту регистрации, а в удобной точке республики или даже в Москве. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии РТ на 26 августа.

Заявление можно подать до 10 сентября — через портал «Госуслуги», МФЦ или территориальную избиркомиссию, а в период с 3 по 10 сентября — непосредственно в участковой комиссии. По словам председателя ЦИК РТ Андрея Кондратьева, большинство заявлений поступает через «Госуслуги» — этот способ признан наиболее удобным и массовым.

Сервис действует на выборах Раиса Татарстана и дополнительных выборах депутата Госсовета по Мелекесскому округу. Избиратели могут выбрать любой участок в республике или экстерриториальный — в здании представительства Татарстана в Москве (3-й Котельнический пер., 13/15). На муниципальных выборах сервис не применяется.

Отозвать заявление можно до 10 сентября включительно, причём поданное через «Госуслуги» — только через тот же портал.

Единый день голосования пройдёт 14 сентября. В этот день татарстанцы выберут главу республики, более 7,5 тысяч депутатов местных советов и депутата Госсовета по одномандатному округу №18.