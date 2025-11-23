Тарифы на ЖКХ в Татарстане вырастут в два этапа

news_top_970_100
Республика
23 ноября 2025  10:49
Автор:
Владислав Косолапкин

С нового, 2026 года жители Татарстана начнут платить больше за коммунальные услуги. Об этом сообщил председатель Госкомитета республики по тарифам Ренат Гайнутдинов.

Что известно:

Первый этап: С 1 января 2026 года тарифы повысятся в среднем на 1,7%. Это вынужденная мера, связанная с увеличением НДС и снижением порога выручки для компаний.

Второй этап: Полноценная индексация тарифов запланирована на 1 октября 2026 года.

Куда уходят деньги? Чиновник подчеркнул, что в республике сейчас реализуется 58 инвестиционных программ на общую сумму 16 миллиардов рублей. Все эти средства направлены на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

news_right_column_240_400
Новости
Кому в Татарстане выдадут две зарплаты в декабре
В Татарстане завершается капремонт социальных объектов и домов
Тарифы на ЖКХ в Татарстане вырастут в два этапа
«Единство сердец»: в Казани завершился фестиваль «Восточный базар»
«Грядка лентяя» - мечта каждого садовода?
«Грядка лентяя» - мечта каждого садовода?
Татарстан возглавил ПФО по активности на ипотечном рынке
Как будут рассчитываться больничные для самозанятых
О выплатах из средств материнского капитала