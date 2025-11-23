Тарифы на ЖКХ в Татарстане вырастут в два этапа

С нового, 2026 года жители Татарстана начнут платить больше за коммунальные услуги. Об этом сообщил председатель Госкомитета республики по тарифам Ренат Гайнутдинов.

Что известно:

Первый этап: С 1 января 2026 года тарифы повысятся в среднем на 1,7%. Это вынужденная мера, связанная с увеличением НДС и снижением порога выручки для компаний.

Второй этап: Полноценная индексация тарифов запланирована на 1 октября 2026 года.

Куда уходят деньги? Чиновник подчеркнул, что в республике сейчас реализуется 58 инвестиционных программ на общую сумму 16 миллиардов рублей. Все эти средства направлены на модернизацию коммунальной инфраструктуры.