Татарстан демонстрирует успехи в экологизации экономики

Республика Татарстан показывает устойчивую тенденцию к снижению вредных выбросов при одновременном росте промышленного производства. Согласно данным государственного доклада Минэкологии РТ, в 2024 году объем загрязняющих веществ в атмосфере сократился на 8,3 тыс. тонн (1,9%), достигнув показателя 418,9 тыс. тонн. Особенно впечатляет, что это снижение произошло на фоне увеличения валового регионального продукта на 3,9% и роста промышленного производства на 5%.

За последние пять лет экологическая ситуация в регионе значительно улучшилась: совокупные выбросы уменьшились на 9,2% (42,4 тыс. тонн). При этом экономика Татарстана демонстрировала стабильный рост - объем ВРП увеличился с 2,6 до 5,2 млрд рублей, а промышленные отгрузки выросли с 2,8 до 5,7 трлн рублей.

Значительных результатов удалось достичь в транспортном секторе: за пятилетний период автомобильные выбросы сократились на 27%. Этот успех обусловлен активным переходом на экологичные виды топлива, включая природный газ, и обновлением автопарка.

Промышленные предприятия республики также вносят вклад в улучшение экологии. Уровень эффективности газоочистных сооружений превышает 96% благодаря масштабной модернизации производств, внедрению систем рекуперации и переходу на современные технологии.

Несмотря на то, что Татарстан занимает 11-е место среди российских регионов по объему выбросов, республике удается поддерживать баланс между экономическим развитием и экологической безопасностью. Эти достижения стали возможны благодаря последовательной реализации природоохранных программ и внедрению современных экологических стандартов на предприятиях.