Татарстан и другие регионы России под угрозой нашествия саранчи из-за теплой зимы

Республика Татарстан и 20 других регионов России могут столкнуться с нашествием саранчи в этом году, что связано с аномально теплым зимним периодом. Такой вывод сделан в докладе Россельхозцентра при Минсельхозе РФ, о чем сообщает газета «Известия».

В дополнение к Татарстану, угроза саранчи также касается Астраханской, Волгоградской, Иркутской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской и Челябинской областей, а также Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев и республик Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Хакасия, Чечня, Чувашия и Якутия.

В 2024 году количество подвергнувшихся риску регионов было значительно меньше – всего 14, и Татарстан среди них отсутствовал, в отличие от соседних областей: Башкортостана, Оренбургской и Ульяновской.

В этом году аграриям предстоит обработать на 100 тысяч гектаров больше сельскохозяйственных угодий от вредителей. Наиболее актуальна эта проблема окажется в регионах, граничащих с Казахстаном. В соответствии с распоряжением Министерства сельского хозяйства, было выделено 85,8 миллиона рублей на создание специального отряда и закупку наземных опрыскивателей.

Некоторые регионы России уже провели учения по борьбе с саранчовыми, а также создали координационные центры для мониторинга ситуации и оказания помощи фермерам.

Директор ФГБУ «Россельхозцентр» Александр Малько отметил, что высокая вредоносность саранчи связана с её «прожорливостью и многоядностью».

Кроме того, Татарстану угрожает луговой мотылек, при этом в зоне риска оказались и другие регионы, включая Белгородскую, Воронежскую, Волгоградскую, Курганскую, Курскую, Новосибирскую, Омскую, Пензенскую и Тюменскую области, а также такие края, как Кабардино-Балкария, Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Приморский и Ставропольский.

В 18 регионах страны также планируется борьба с мышевидными грызунами, однако Татарстан среди них не числится.