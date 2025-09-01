Татарстан направит 3,65 млрд рублей на расширение индустриального парка «Алабуга»

news_top_970_100
Республика
1 сентября 2025  12:13

Правительство Татарстана выделит особой экономической зоне «Алабуга» субсидию в размере 3,65 млрд рублей для строительства двух новых корпусов индустриально-технологического парка «Синергия». Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Средства будут распределены между объектами:

  • Корпус №37 площадью 466,2 тыс. кв. метров (ввод в ноябре 2027 года)
  • Корпус №38 площадью 237,7 тыс. кв. метров (ввод в декабре 2026 года)

Проект реализуется под контролем Министерства экономики РТ. «Синергия», являясь крупнейшим индустриальным парком Восточной Европы, обеспечивает готовые производственные площади для резидентов ОЭЗ. В настоящее время функционируют три корпуса, ведется строительство четвертого.

news_right_column_240_400
Новости
В РТ выросла кредиторская задолженность бизнеса
Татарстан направит 3,65 млрд рублей на расширение индустриального парка «Алабуга»
Пассажиры ГЖД сдали 8 тонн тары через вокзальные фандоматы за полгода
На трассе М-12 в Татарстане открыли пять новых съездов
С 1 сентября в России ужесточаются требования к использованию земельных участков
Силы ПВО нейтрализовали 50 украинских дронов за ночь, включая три над Татарстаном
ФК «Нефтехимик» продлил серию без побед до трех игр
Список профессий для альтернативной службы расширился