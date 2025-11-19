Татарстан планирует расширять экспорт промышленной продукции в Афганистан

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе встречи с послом Афганистана в России Гуллом Хассаном Хассаном заявил о заинтересованности республики в наращивании экспорта промышленной продукции в афганском направлении. Встреча прошла в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В беседе также подчеркивалось, что Россия выступает за создание условий для устойчивого развития Афганистана и решение гуманитарных вопросов.

Переговоры стали продолжением работы по установлению прямых торговых связей. Ранее сообщалось, что в ходе деловых встреч между Татарстаном и Афганистаном были подписаны меморандумы о начале реализации проектов с общим объемом потенциальных инвестиций до 183 млн долларов.

Напомним, в начале августа стало известно о возможности организации прямых поставок продукции из Татарстана в Афганистан.