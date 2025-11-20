Татарстан признан лидером устойчивого развития в России

Республика Татарстан заняла первое место среди всех регионов России в рейтинге по достижению целей устойчивого развития ООН. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на ESG-конференции «Маршрут устойчивого развития».

«В августе на Политическом форуме высокого уровня ООН Татарстан презентовал новый добровольный обзор хода достижения ЦУР. Наш доклад стал основным примером региона России на форуме», — отметила Минуллина. Она подчеркнула, что республика демонстрирует успехи страны на международной арене.

Руководитель АИР РТ также обратила внимание на высокие стандарты исследования, подтвердившего лидерство Татарстана. «Это очень сложная система оценки, которую проводят такие авторитетные организации, как МГИМО. Мы оказались на первом месте не просто так», — добавила она.

Говоря о будущем развитии, Минуллина выделила важность системного подхода и межведомственного взаимодействия. «Сейчас мы как раз согласовываем долгосрочные территориальные планы — это наш вклад в устойчивое экономическое будущее страны», — пояснила она.

В завершение руководитель агентства подчеркнула, что основа любых преобразований — осознанность. «Большие программы работают только тогда, когда их принимает общество. Поэтому надо начинать с каждого из нас», — заключила Минуллина.