Татарстан стал лидером ПФО по посещаемости культурных мероприятий по итогам 2024 года

По итогам 2024 года Татарстан занял первое место в Приволжском федеральном округе и вошел в десятку лучших регионов России по количеству посещений культурных мероприятий. Общее число посещений достигло 103,2 млн, что на 10% превышает показатели 2023 года и на 30% выше плановых значений.

Значительно увеличилась популярность татарстанских театральных постановок за пределами республики. Государственные и муниципальные театры РТ заняли второе место в России по числу зрителей на гастролях в других регионах страны. Показатель посещаемости гастрольных спектаклей внутри региона в шесть раз превысил среднероссийский уровень.

В первом полугодии 2025 года театры республики посетили 900 тысяч зрителей, было поставлено 50 премьерных спектаклей, включая 10 постановок, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Особой популярностью пользовался национальный татарский спектакль-фэнтези «Мирас» на площадке Казанского государственного цирка, который посетили 126 тысяч зрителей.

Общая посещаемость театров республики показала положительную динамику, увеличившись на 112 тысяч посещений по сравнению с 2023 годом.