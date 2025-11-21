Татарстан станет пилотным регионом для тестирования новых систем бюджетного контроля

Госдума РФ одобрила во втором чтении законопроект, который введет новые правила исполнения бюджетов в 2026 году. Татарстан вошел в число регионов, где впервые опробуют обновленные механизмы цифрового контроля за бюджетными средствами.

Новые нормы направлены на повышение прозрачности и цифровизации бюджетных процессов. Они ужесточат требования к документированию операций, расширят применение казначейского сопровождения и усилят контроль за движением бюджетных средств. Особое внимание уделяется поставкам сырья и товаров — для них вводятся более строгие процедуры подтверждения выполнения обязательств.

Как отметил руководитель Казанского филиала БИРЖИ ЦТС Дмитрий Золотов, для Татарстана эти изменения особенно актуальны: "Республика реализует множество инфраструктурных проектов, и требования к прозрачности поставок здесь очень высоки. Новые нормы позволяют выстроить более контролируемую цепочку движения сырья".

В республике уже запущен пилотный проект по проведению закупочных операций через сырьевую биржу, что позволит протестировать обновленные механизмы контроля в реальных условиях. Информация о всех сделках будет автоматически передаваться в государственные системы контроля.

Участникам рынка в Татарстане предстоит адаптироваться к цифровым форматам работы и более строгим требованиям к документированию операций.