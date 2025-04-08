Татарстан столкнулся с дефицитом 11 тысяч рабочих: как решают проблему?

Промышленные предприятия Татарстана испытывают острую нехватку кадров – только крупным производствам требуется более 11 тысяч специалистов. Об этом заявил первый замминистра экономики РТ Олег Пелевин на заседании комитета Госсовета по социальной политике, пишет «Татар-информ».
Почему не хватает рабочих?
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Низкая производительность труда на некоторых предприятиях.
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Недостаточная автоматизация – многие процессы до сих пор требуют ручного труда.
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Дисбаланс на рынке труда – часть работников занята в менее востребованных сферах.
Как решают проблему?
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Автоматизация и роботизация
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Татарстан второй в ПФО по количеству промышленных роботов (на 10 тыс. работников).
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Но по логистическим и складским роботам республика только на 9-м месте в округе.
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Внедрение технологий в логистику позволит перераспределить 17 тысяч работников на более нужные производства.
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Переобучение кадров
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Акцент на повышение квалификации и переподготовку.
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Пример: в 2024 году на оборонные предприятия удалось привлечь 38 тысяч человек.
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Оптимизация производства
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Реинжиниринг процессов для сокращения ручного труда.
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Власти призывают бизнес активнее внедрять современные решения.
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