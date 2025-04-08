Татарстан столкнулся с дефицитом 11 тысяч рабочих: как решают проблему?

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Республика
8 апреля 2025  11:04

Промышленные предприятия Татарстана испытывают острую нехватку кадров – только крупным производствам требуется более 11 тысяч специалистов. Об этом заявил первый замминистра экономики РТ Олег Пелевин на заседании комитета Госсовета по социальной политике, пишет «Татар-информ».

Почему не хватает рабочих?

  • Низкая производительность труда на некоторых предприятиях.

  • Недостаточная автоматизация – многие процессы до сих пор требуют ручного труда.

  • Дисбаланс на рынке труда – часть работников занята в менее востребованных сферах.

Как решают проблему?

  1. Автоматизация и роботизация

    • Татарстан второй в ПФО по количеству промышленных роботов (на 10 тыс. работников).

    • Но по логистическим и складским роботам республика только на 9-м месте в округе.

    • Внедрение технологий в логистику позволит перераспределить 17 тысяч работников на более нужные производства.

  2. Переобучение кадров

    • Акцент на повышение квалификации и переподготовку.

    • Пример: в 2024 году на оборонные предприятия удалось привлечь 38 тысяч человек.

  3. Оптимизация производства

    • Реинжиниринг процессов для сокращения ручного труда.

    • Власти призывают бизнес активнее внедрять современные решения.

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