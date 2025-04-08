Татарстан столкнулся с дефицитом 11 тысяч рабочих: как решают проблему?

Промышленные предприятия Татарстана испытывают острую нехватку кадров – только крупным производствам требуется более 11 тысяч специалистов. Об этом заявил первый замминистра экономики РТ Олег Пелевин на заседании комитета Госсовета по социальной политике, пишет «Татар-информ».

Почему не хватает рабочих?

Низкая производительность труда на некоторых предприятиях.

Недостаточная автоматизация – многие процессы до сих пор требуют ручного труда.

Дисбаланс на рынке труда – часть работников занята в менее востребованных сферах.

Как решают проблему?