Татарстан вошел в число лидеров по росту числа сторонников здорового образа жизни

Республика
17 ноября 2025  16:15
Автор:
Владислав Косолапкин

Республика Татарстан показала один из лучших результатов в стране по приверженности населения здоровому образу жизни. Согласно исследованию «РИА Новости», регион за год поднялся на 10 позиций в общероссийском рейтинге ЗОЖ, заняв четвертое место по темпам прогресса.

В 2024 году Татарстан занимает 28-ю строчку рейтинга с результатом 70,2 балла, тогда как годом ранее республика находилась на 38-м месте. Более значительный рывок среди всех регионов России совершил только Крым.

Традиционно лидерами рейтинга остаются северокавказские регионы: первое место девять раз подряд занимает Дагестан, за ним следуют Ингушетия и Чечня. Среди регионов с заметным прогрессом также отмечены Брянская область, Санкт-Петербург и Москва.

Высокие позиции в рейтинге свидетельствуют о низком уровне курения и употребления алкоголя, значительной доле населения, регулярно занимающегося спортом, и минимальном количестве работников, занятых во вредных условиях труда.

