Татарстан вошел в число лидеров по росту числа женщин-предпринимателей в России

Татарстан стал одним из регионов-лидеров по увеличению доли женщин в бизнесе за последние пять лет. Согласно данным Минэкономики РТ, их доля выросла с 39% до 41% от общего числа предпринимателей, достигнув 47 тысяч человек. Всего в республике зарегистрировано 116,5 тысяч индивидуальных предпринимателей.

В пятерку лидеров также вошли Москва, Санкт-Петербург, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Тыва. По стране в целом женщины составляют 41% от общего числа ИП — около 1,9 миллиона человек. Еще 6,5 миллионов женщин работают как самозанятые — это 44% от их общего числа.

Наиболее популярными сферами бизнеса среди женщин стали социальные услуги (84%), производство одежды (72%), туристические агентства (71%), образование (70%), а также юридические, бухгалтерские услуги и ветеринария.

Как отметила первый заместитель министра экономики Татарстана Наталья Кондратова, ведомство готово оказать комплексную поддержку женщинам-предпринимателям в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Предприниматели могут получить микрозаймы, гарантии, гранты, имущественную поддержку и нефинансовые услуги.