Татарстан вошел в число лидеров по росту иностранного турпотока в России

Республика Татарстан продемонстрировала один из наиболее значительных показателей роста числа иностранных туристов в России за первые три квартала 2025 года. Согласно анализу данных ЕМИСС, который приводит РИА Новости, турпоток в регион увеличился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общероссийская статистика показывает увеличение количества туристических поездок иностранных граждан до 3,6 млн против 3,1 млн годом ранее. Традиционные лидеры сохранили свои позиции: Москва приняла 1,8 млн туристов (+11%), Санкт-Петербург - 594 тыс. (+15%), Московская область - 177 тыс. (рост в 1,7 раза).

На фоне общей положительной динамики особенно выделяются регионы с максимальными темпами роста. Помимо Татарстана, значительное увеличение иностранного турпотока зафиксировано в Мурманской области (+83%), Свердловской (+38%) и Новосибирской (+36%) областях.

Приморский край сохранил четвертое место в рейтинге популярности с показателем 114 тыс. посещений, в то время как Краснодарский край опустился на пятую позицию, показав снижение на 11%.