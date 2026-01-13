Татарстан вошел в десятку регионов России по числу пенсионеров

Татарстан вошел в число российских регионов с наибольшей численностью пенсионеров. По данным анализа РИА Новости, основанного на официальной статистике, в республике проживает около 1,1 млн получателей пенсий, что позволяет ей закрепиться в первой десятке субъектов страны по этому показателю.

Лидерами рейтинга традиционно остаются Москва, Московская область и Краснодарский край. В столице насчитывается порядка 3 млн пенсионеров, в Подмосковье — почти 2 млн, на Кубани — около 1,6 млн. В совокупности на эти территории приходится примерно шестая часть всех пожилых граждан России.

В группу регионов с наиболее высоким числом пенсионеров также входят Санкт-Петербург (1,44 млн), Свердловская область (1,25 млн), Ростовская область (1,15 млн) и Башкирия, где проживает свыше 1,1 млн человек старшего возраста. Более миллиона пенсионеров зарегистрировано и в Тюменской области. Десятку замыкает Челябинская область с показателем около 978 тыс. человек.

На другом конце списка находятся Чукотский и Ненецкий автономные округа — это единственные регионы страны, где количество пенсионеров не превышает 15 тысяч.