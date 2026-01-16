Татарстан вошел в десятку регионов России с самой высокой ценой «квадрата» в новостройках

Республика
16 января 2026  09:31

Согласно аналитике, основанной на реальных сделках, Татарстан занял восьмое место в рейтинге субъектов РФ по стоимости квадратного метра в новостройках. В среднем по республике он оценивается в 196 381 рубль, передает Единый ресурс застройщиков со ссылкой на СберИндекс. Цена в декабре осталась на уровне ноября, без изменений.

Лидерами по дороговизне первичного жилья традиционно являются столичные регионы. Самый дорогой «квадрат» — в Москве (392 882 рубля), на втором месте Санкт-Петербург (253 133 рубля), на третьем — Севастополь (211 720 рублей). В топ-10 также вошли Московская область, Крым, Сахалинская область, Республика Алтай, Амурская и Ленинградская области.

В целом по стране за прошедший год средняя цена квадратного метра в новых домах выросла на 7,3%, достигнув 182 566 рублей.

