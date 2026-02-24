Татарстан вошел в пятерку регионов с самым высоким качеством жизни в России

РИА Новости представило рейтинг качества жизни по итогам 2025 года. Татарстан занял пятую строчку с результатом 76 баллов. Лидеры остаются неизменными: Москва, Санкт-Петербург и Московская область традиционно набирают более 80 баллов, заметно опережая остальные регионы.

Четвёртое место — у Краснодарского края (чуть выше 77 баллов), который расположился перед Татарстаном. В первую десятку также вошли Ростовская, Ленинградская, Калининградская, Самарская и Воронежская области.

Состав топ-10 почти не изменился по сравнению с прошлым годом, за исключением перестановки между Ростовской и Ленинградской областями. Ханты-Мансийский автономный округ, напротив, покинул десятку лидеров, опустившись на семь позиций. Его место заняла Воронежская область, поднявшаяся на одну строчку.

Регионы из первой десятки обеспечивают более 45% совокупного валового регионального продукта страны. В них проживает свыше 50 миллионов человек — это 34% населения России. Большинство из них стабильно входят в число лидеров и по социально-экономическому положению.