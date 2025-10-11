Татарстан вошел в топ-5 регионов по популярности «Пушкинской карты»

Республика Татарстан сохраняет лидерские позиции по реализации федеральной программы «Пушкинская карта». По итогам третьего квартала 2025 года регион занял четвертое место в России по количеству проданных билетов и объему вырученных средств.

За отчетный период в республике было продано более 595 тысяч билетов на сумму 273 млн рублей. Программой активно пользуются 344 тысячи молодых татарстанцев, что соответствует 90,9% охвата аудитории — второй показатель после Санкт-Петербурга.

Для держателей карты доступны 399 учреждений культуры, включая дворцы культуры, кинотеатры, театры, музеи и библиотеки. Наиболее востребованы среди молодежи дворцы культуры (152,8 тыс. билетов) и кинотеатры (146,9 тыс. билетов).

Успехи республики были отмечены на всероссийской церемонии в Большом театре, где Татарстан второй год подряд получил премию за вклад в развитие программы «Пушкинская карта».