Татарстан вошел в тройку лидеров по госзакупкам у малых технологических компаний

Республика Татарстан заняла третье место в России по количеству малых технологических компаний, которые работают с государственными заказчиками. Согласно данным Минэкономики РТ, в регионе насчитывается более 60 таких предприятий, что составляет 3,9% от общероссийского показателя.

Всего в Татарстане зарегистрировано свыше 200 малых технологических компаний. За первые девять месяцев 2025 года они заключили с государственными заказчиками 44,8 тысячи контрактов на общую сумму более 215 миллиардов рублей.

Впереди Татарстана в рейтинге находятся только Москва (42,8%) и Санкт-Петербург (8,2%). По всей России объем госзакупок у малых технологических компаний за три квартала 2025 года превысил 131 миллиард рублей.

Наиболее востребованными продуктами, которые поставляют такие компании, стали программное обеспечение (на 16,7 млрд рублей), машины и оборудование (10 млрд рублей) и компьютерная техника (7,2 млрд рублей).