Татарстан вошел в тройку лидеров по уровню зарплатных предложений в России

Республика
15 ноября 2025  22:47

Республика Татарстан заняла второе место среди российских регионов по максимальным зарплатным предложениям за первые три квартала 2025 года. Согласно исследованию сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», которое публикует «RT», в строительной отрасли республики работодатели предлагали доход до 1,13 млн рублей.

Лидером рейтинга стала Москва, где в строительстве и недвижимости зафиксированы предложения до 1,7 млн рублей. В тройку наиболее привлекательных регионов также вошли Краснодарский край с максимальным окладом 1,5 млн рублей в производственном секторе и Якутия с предложениями до 1,3 млн рублей в агропромышленном комплексе.

Аналитики отмечают значительные заработные платы в сфере торговли: в столице и Краснодарском крае работодатели готовы платить специалистам до 1,55 млн рублей. Финансовый сектор демонстрирует предложения до 1,37 млн рублей в Москве и 1,02 млн рублей в Тюменской области.

Согласно статистике, в Татарстане 4,7% работников получают заработную плату выше 200 тысяч рублей, что подтверждает статус региона как одного из лидеров по уровню доходов населения.

