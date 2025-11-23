Татарстан возглавил ПФО по активности на ипотечном рынке

Казань, 20 ноября 2025 года. — Республика Татарстан показала наилучшие результаты в Приволжском федеральном округе по количеству ипотечных заявлений по итогам десяти месяцев 2025 года. Об этом сообщили в Управлении Росреестра по РТ.

Ключевые цифры:

Ипотека: За этот период было зарегистрировано почти 23 000 заявлений на ипотеку. Подавляющее большинство — 95% — жители республики подали в электронном виде.

Скорость: Благодаря цифровым технологиям, 98% таких сделок регистрируются всего за один рабочий день.

Долевое строительство: По количеству договоров долевого участия (16,6 тысяч) Татарстан также стал первым в ПФО и вошел в топ-10 регионов России.

Цифровизация растет: Как отметила заместитель руководителя Росреестра РТ Лилия Бурганова, ведомство активно переводит услуги в онлайн. Если в 2020 году лишь 20% заявлений были цифровыми, то сейчас их д