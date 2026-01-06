Татарстан впервые преодолел рубеж в 2,37 млн тонн произведенного молока

Республика
6 января 2026  10:47

По итогам 2025 года в Татарстане произведено более 2,37 млн тонн молока — это рекордный показатель для республики и на 3,6% больше, чем годом ранее. Средний надой на корову вырос и превысил 8,8 тыс. кг.

Рост обеспечили крупные агрохолдинги и ввод новых животноводческих объектов. За год в регионе запустили 18 современных молочных комплексов, еще почти два десятка проектов находятся в стадии реализации.

Республика полностью закрывает собственные потребности в продукции животноводства и выпускает молоко с существенным запасом — более чем на 60% выше нормы потребления. Это укрепляет продовольственную безопасность Татарстана и страны в целом.

